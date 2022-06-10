В ВОЗ призвали продолжить расследование теории об утечке COVID-19

Научно-консультативная группа Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по новым опасным патогенам (SAGO) опубликовала доклад, в котором отметила необходимость продолжить расследование теории об утечке COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что существующие эпидемиологические данные, а также данные секвентирования (совокупность методов, при помощи которых устанавливается последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК) позволяют предположить о зоонозном происхождении предковых штаммов инфекции и о наиболее близких генетических родственных вирусах - бета-коронавирусах, обнаруженных у летучих мышей-подковоносов в КНР в 2013 году и Лаосе в 2020.

Подчеркивается, в настоящее время так и не выявлены ни родоначальник вируса, ни естественные или промежуточные хозяева, ни случаи перехода такого вируса на человека.

"SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов", - утверждается в тексте доклада.