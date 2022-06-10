Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен

Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании,тревожит специалистов. Как рассказала агентству "Прайм" глава терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова, особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества, указала эксперт. Их цель, уточнила она, быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. Но продаются они без рецепта.

Бронникова указала, что люди могут их пить в уверенности, что не наносят своему организму вред.

Передозировка жирорастворимыми витаминами особенно опасна.