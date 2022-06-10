Дерматологи назвали причины появления прыщей на теле

Американские дерматологи Папри Саркар и Сью Ви назвали основные причины появления высыпаний на теле, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Саркар рассказала, что прыщи на теле и лице образуются из-за гормонального сбоя.

"Во время полового созревания, беременности или менструального цикла повышается уровень определенных гормонов, и сальные железы становятся более активными", - уточнила она и добавила, что чаще всего акне появляется на груди, спине, ягодицах и плечах.

Кроме того, медик заявила, что часто на формирование высыпаний влияют забитые поры. "Они могут закупориться без отшелушивания или из-за комедогенных продуктов - лосьонов, шампуней или духов на масляной основе", - пояснила эксперт.

По словам Саркар, людям, склонным к акне, лучше отказаться от облегающей одежды, а также изделий из синтетических тканей. "Особенно это актуально для жаркой погоды, поскольку в пропитанных потом вещах легко размножаются бактерии, из-за которых возникают воспаления", - объяснила специалист.

В то же время Ви обратила внимание читателей на другие факторы, провоцирующие проблемы с кожей. Среди них она выделила стресс, генетику и неправильную диету. В частности, доктор посоветовала не употреблять в пищу продукты с высоким гликемическим индексом: макароны, рис, хлеб, фрукты и различные сладости.

В заключение дерматологи дали несколько рекомендаций по избавлению от прыщей. В первую очередь необходимо заменять влажную одежду на сухую и чистую, скрабировать кожу средствами с кислотами, а также очищать тело антибактериальным мылом.

"Не забывайте вовремя менять постельное белье", - добавили они.