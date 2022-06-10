Врач назвал причину частых головных болей летом

Летом у многих людей появляются частые головные боли, это может указывать на избыточное потоотделение и нехватку жидкости в организме, сообщил врач-невролог Павел Хорошев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В жаркую погоду, здоровый человек должен выпивать в день не менее двух литров жидкости. В летний зной усиливается потоотделение и может начаться обезвоживание, одним из его симптомов является головная боль.

"Ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, - головного мозга. Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет", - отметил врач.

Специалист предупредил, что для людей, имеющих проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, два литра воды в день пить не стоит, это может негативно отразиться на здоровье.