Всемирный день мороженого: Мясников рассказал о вреде и пользе летнего десерта

Во Всемирный день мороженого, который отмечают 10 июня, именно этот популярный десерт стал одной из тем нового выпуска передачи "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Популярный врач и постоянный ведущий шоу Александр Мясников назвал мороженое едой для души, а не для тела, так как это высококалорийное лакомство, которое можно позволять себе лишь время от времени. "Там большое количество калорий, сахара, нездоровые жиры", - предостерег он. Впрочем, доктор назвал и полезные свойства мороженого. "Снижает риск возникновения депрессии - как и любая вкусная еда. Самое низкокалорийное и безвредное мороженое - фруктовый лед", - отметил Мясников.

Приглашенный в студию повар поделился рецептом вкусного и полезного мороженого, которое легко можно приготовить дома самостоятельно. Смешайте фрукты, несладкий натуральный йогурт, молоко или сливки и мед, перемешайте все блендером или пропустите через сито, разлейте по формам и положите в морозилку. В итоге вы получите наименее вредный для здоровья летний десерт. "В меру можно все, и мороженое тоже", - завершил доктор Мясников.