Врачи объяснили, почему нельзя лечить грибок ногтей народными средствами

В новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников и врач-дерматолог Ирина Гостева подробно рассказали о том, как бороться с грибком ногтей и стоп, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Прежде всего с изменившимся ногтем надо идти к врачу, который вам расскажет, что с этим делать. Потому что это может быть и не грибок ногтей вовсе, который вы долгое время совершенно бесполезно лечите дорогостоящими лекарствами", - призвала Ирина Гостева.

Иногда грибок ногтей и кожи лечат народными средствами - йодом, маслом чайного дерева, уксусом, спиртовым настоем чеснока. "Точно не надо самостоятельно лечиться уксусом, потому что девятипроцентная эссенция уксуса сожжет вам всю кутикулу, зону роста, испортит ноготь, а пользы не будет. Чеснок и масло чайного дерева, йод тоже не спасут, вы только потеряете время, а грибок получит большее распространение", - объяснила врач.

Факторы риска для возникночения грибка следующие: ослабленный иммунитет, недавно перенесенные тяжелые инфекционные заболевания, повреждения ногтей, сахарный диабет, чрезмерная потливость стоп, длительное ношение тесной обуви из некачественных материалов, возраст старше 60 лет, ухудшение кровоснабжения в капиллярах на кончиках пальцев, частое нахождение в воде или влажных помещениях - бассейне, бане. Длительно существующий в организме грибок опасен для здоровья и может привести к серьезным осложнениям.

К сожалению, вылечиться быстро не получится. Специальные антибиотики от грибка придется принимать месяцами, заявил Александр Мясников. "Лечебные лаки могут помочь, если есть единичные поражения ногтя, если поражены не все ногти - схема лечения подбирается индивидуально", - отметила Ирина Гостева и добавила, что удалением ногтей грибок уже давно не лечат.