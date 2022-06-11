Педиатр объяснила, нужно ли брить ребенка наголо для роста волос

Обривание наголо годовалого ребенка не сможет повлиять на качество волос в будущем, эта процедура может обернуться серьезным стрессом для малыша, рассказала в беседе с Gazeta.ru врач-педиатр, неонатолог первой категории АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Союза педиатров России Оксана Мурзина, передает Day.Az.

Вопреки советам старшего поколения, особого смысла процедура обривания наголо не несет, вопреки расхожему мнению, это не улучшит структуру волос и не сделает их более густыми, здесь все решает генетика. Считается, что количество волосяных луковиц закладывается генетически, а рост волос начинается еще в утробе матери.

"Стрижка у ребенка вызывает своеобразный стресс, т. к. ребенок к году осознает себя в пространстве, проявляет эмоции, часто смотрит в зеркало и улыбаются своему отражению. И каково же будет разочарование ребенка, когда вместо своего он увидит "чужое" отражение с лысой головой", - отметила Мурзина.

Специалист подчеркнула, что годовалому ребенку трудно усидеть на месте, а бритье нагло - длительный процесс. Возрастает риск получения небольших, но неприятных травм, которые в будущем могут сказаться и на качестве волос.

"При бритье можно нанести вред коже ребенка, поранить, также может быть разрушение луковицы, что не способствует усиленному росту волос или густоте", - предупредила педиатр.

Стрижка волос у годовалого ребенка может только ускорить естественный процесс смены волос, который как раз и бывает в этом возрасте, но никак не повлияет на их густоту.