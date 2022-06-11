Врач назвал группы риска по заражению столбняком

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что наиболее подвержены заражению столбняком непривитые дети (особенно мальчики), пожилые люди и женщины, рожавшие без медицинской помощи. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"В основном, это непривитые дети: новорожденные, которые заражаются через пупочную ранку при несоблюдении гигиены, а также дети, получившие инфицированные раны, которые вовремя не были обработаны. Чаще заражаются мальчики из-за повышенного травматизма. Среди взрослых столбняком заражаются и болеют в основном пожилые люди из-за повышенного травматизма и возрастного ослабления иммунитета. Встречается столбняк у женщин, рожавших вне больницы без медицинской помощи", - рассказал Болибок.

По его словам, летальность при столбняке остается очень высокой, даже при современных методах лечения в условиях отделения реанимации с применением ИВЛ. В таких случая летальность достигает 35%, а среди новорожденных - 95%.