Названа смертельно опасная диета

Популярная диета с низким содержанием углеводов и большим количеством жиров может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила "Москве 24" врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, изначально, кетодиета разрабатывалась для людей, страдающих от эпилепсии, но спустя некоторое время стала популярна и среди желающих сбросить лишний вес.

Люди, придерживающиеся кетодиеты, исключают из рациона углеводы и добавляют в него как можно больше продуктов, богатых жирами. Такой режим питания может негативно отразиться на здоровье.

"Результаты исследований показали, что у 50% из этих людей на фоне кетодиеты вероятность инфаркта миокарда, инсульта, то есть сосудистых заболеваний, и риск смерти возрастает на 50%", - отметила врач.

Диетолог также подчеркнула, что такая диета противопоказана для тех, у кого есть проблемы с мочевыводящей системой, излишнее содержание жиров провоцирует образование камней в почках.