В барбарисе нашли соединение, эффективное против рака легких

Соединение берберин, содержащееся в барбарисе, способно подавить распространение раковых клеток в тканях легких - по крайней мере, в лабораторных условиях. Об этом фармакологи из Технологического университета Сиднея и их коллеги из Саудовской Аравии, Малайзии и Индии сообщили в статье в журнале Pharmaceutics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты с клеточными культурами показали, что берберин усиливает активность генов, вырабатывающих вещества, подавляющие рост опухолей и снижает уровень белков, важных для миграции и выживания раковых клеток. Кроме того, берберин оказался способен снижать повреждения клеток легких, возникающие при воздействии табачного дыма, и снижать воспаление, которое повышает риск развития рака и других болезней легких.

"Берберин показал терапевтические преимущества при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. Мы хотели изучить его потенциал в подавлении рака легких и уменьшении воспаления", - пояснили исследователи.

Несмотря на многообещающие результаты более ранних работ, берберин было проблематично использовать из-за его низкой растворимости в воде и недостаточной всасываемости в кишечнике, а также токсичности в высоких дозах. Ученым удалось обойти это ограничение, заключив молекулы берберина в специальные капсулы из жидкокристаллических наночастиц. В перспективе исследователи планируют продолжить работу над этим методом, чтобы берберин можно было применять в медицине.