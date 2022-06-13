Названы болезни, симптомом которых является постоянный голод

Полифагия может быть вызвана не только стрессом или расстройством пищевого поведения, зачастую постоянное чувство голода свидетельствует о развитии серьезных заболеваний, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-диетолог Наталья Круглова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной постоянной тяги к еде могут быть проблемы с щитовидной железой, при гипертиреозе орган вырабатывает слишком много гормонов, из-за которых человек испытывает сильное чувство голода. Если постоянно хочется есть, стоит проконсультироваться с эндокринологом. Также повышенный аппетит может указывать на диабет.

"При диабете уровень глюкозы в крови остается аномально высоким (гипергликемия). Поэтому глюкоза из крови не может попасть в клетки - из-за недостатка инсулина или из-за инсулинорезистентности - следовательно, организм не может преобразовывать пищу в энергию. Недостаток энергии вызывает чувство голода", - предупредила врач.

Полифагию провоцирует повышенная кислотность желудка при хроническом гастрите. Неконтролируемые приступы голода могут указывать на булимию. Это расстройство пищевого поведения возникает, когда мозг не получает сигналы о насыщении, поэтому человек не может остановиться во время еды.