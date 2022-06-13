Врач назвал два самых вредных соуса

Популярные соусы могут быть опасны для здоровья, их лучше не употреблять в больших количествах, сообщил "Вечерней Москве" врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избыточное количество соли в майонезе и кетчупе может негативно сказаться на общем состоянии организма. Совсем отказаться от кетчупа необходимо людям, имеющим проблемы с углеводным обменом, и диабетикам, в этом соусе слишком много сахара. Не менее вреден и майонез.

"Майонез - это чистый жир. Самое плохое сочетание - майонез и сыр. А если с ними запечь, например, свинину, то это будет сплошной холестерин. Это очень вредно", - предупредил врач.

Соевый соус также не принесет никакой пользы, в нем слишком много красителей и соли. При употреблении соевого соуса не стоит забывать пить достаточное количество жидкости.