Нельзя полностью исключить лабораторное происхождение SARS-CoV-2

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что вероятность лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2 нельзя исключить полностью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не найдем никаких следов, чтобы понять, что вирус был создан искусственно. Поэтому этот вопрос навсегда останется открытым, если кто-то просто не признается", - заключил специалист, отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить лабораторное происхождение коронавируса.