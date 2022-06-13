Неврологи выяснили, как анорексия сказывается на мозге

Анорексия приводит к сокращению объемов мозга, выяснила международная команда специалистов при участии неврологов из Университета Южной Калифорнии. Подробности они изложили в статье в журнале Biological Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили с помощью МРТ мозга 1648 женщин, из которых 685 страдали от нервной анорексии. Как оказалось, при заболевании уменьшались толщина и площадь коры мозга и подкорковых структур.

Сокращение объема мозга было в 2-4 раза большим, чем при депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, синдроме дефицита внимания и гиперактивности и других психических заболеваниях. Предположительно, причиной таких изменений была нехватка питательных веществ.

Дальнейшие наблюдения показали, что лечение анорексии, по всей видимости, позволяет восстановить и объем мозга.

"Мы обнаружили, что сокращение объема мозга было менее заметно у пациенток, находящихся на пути к выздоровлению. Это хороший знак, потому что он указывает на то, что эти изменения могут быть не постоянными. При правильном лечении мозг может восстановиться", - отметили исследователи.