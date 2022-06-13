Врач назвал пользу зеленого горошка

Зеленый горошек - кладезь полезных веществ и витаминов, его можно регулярно употреблять в пищу без негативных последствий для здоровья, сообщил "Газете.Ru" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

Лучше всего отдавать предпочтение, так называемому "молочному" горошку в свежем виде. В нем в большом количестве содержатся антиоксидантные вещества, которые способы снизить уровень воспалений в организме.

"В свежем горохе достаточное количество белка бобовых культур, много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме", - отметил диетолог.

Врач также подчеркнул, что у зеленого горошка оптимальный состав белков, жиров и углеводов.

"Углеводы всасываются медленно, растительной белок насыщает, клетчатка позволяет надолго сохранять чувство сытости, благотворно влияет на микробиоту кишечника, поддерживает иммунитет", - рассказал Гинзбург.