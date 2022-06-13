В Беларуси разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян

Белорусские специалисты разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян. Об этом рассказал журналистам директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии несколько лет назад разработана технология создания тест-систем для диагностики различных инфекционных заболеваний. Речь идет о ПЦР-наборах - и для COVID-19, и для лихорадки Эбола и других редких заболеваний. Сейчас мы разработали тест-систему для лабораторной диагностики оспы обезьян", - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба Минздрава в понедельник.

Он пояснил, что это стандартная ПЦР-технология, которая включает в себя несколько этапов, в том числе это подбор нуклеотидных последовательностей, которые должны быть специфичны для этого возбудителя. По словам Горбунова, есть базы данных, из которой специалисты выбирают маркеры для использования в тест-системе.

"Думаю, диагностику начнем делать в нашем центре, он создан под особо опасные инфекции, у нас есть все возможности для этого", - сказал он. При этом он отметил, что по критериям ВОЗ оспа обезьян относится к третьей группе биориска. "Наши критерии более жесткие, так что у нас - к четвертой группе. То есть нужно работать в самых жестких условиях безопасности", - сказал Горбунов.

Он заметил, что результаты диагностики будут известны в течение нескольких часов после поступления биоматериала. "Уверен, что широкого применения эта тест-система не найдет. Потому что заболевание не характеризуется широким распространением и не ожидается, что заболевшие появятся в Беларуси в ближайшее время, - сказал он. - Будем надеяться, до нас инфекция не дойдет. Но наш центр создан, чтобы работать на опережение".

Затронул специалист и вопрос вакцинации. "Вирус обезьяньей оспы родственен вирусу натуральной оспы. Лица, которые были вакцинированы от нее, имеют иммунитет. Кто родился до 1980-х - в этом отношении везунчик", - заметил специалист.