Мясников о постковидном синдроме

Постковидный синдром, место птицы в правильном диетическом питании, группы крови и упражнения для развития равновесия: об этом и не только рассказал в новом выпуске программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

В рубрике "Простые истины" известный доктор говорит о заболевании COVID-19 и постковидном синдроме, который может возникнуть даже после легкой формы болезни. Какой-то волшебной таблетки от постковидного синдрома нет, подчеркивает Мясников - а самое главное, не принимайте без назначения врача кроверазжижающие препараты, гормоны, антибиотики.

"Масса людей погибло от того, что они принимали эти мощные лекарства не по показаниям", - предостерегает Мясников.

Еще одна простая истина - если после перенесенного ковида у вас ухудшилась память, пропало обоняние - тренируйте эти функции. Обоняние и так вернется, вопрос - когда, говорит врач. Хотите раньше - тренируйте.

Появились грусть, усталость? Ходите, тренируйте свой сон, пораньше ложитесь и вставайте, занимайтесь обычной гимнастикой и помните: все это - временно.

А самое главное, призывает Мясников, не забывайте: постковидный синдром - это диагноз исключения. Появились какие-то нехорошие симптомы - нужно обследоваться. "Если ничего не нашли - мы можем сказать: да, это после ковида", - говорит врач. Никогда не списывайте плохое самочувствие своего пациента на его возраст и на погоду, в который раз повторяет Мясников: это - источник врачебных ошибок. Не пропустите какое-то заболевание - если после ковида прошло больше, чем 2-3 месяца, ищите другую причину вашего плохого самочувствия.

Как снизить вероятность постковидного синдрома? Вакцинацией, говорит Мясников.

Есть очень интересные работы, говорит он, которые говорят: во-первых, это предохраняет от тяжелого течения ковида, а, во-вторых, вакцинированные получают постковидный синдром в значительно меньшем проценте случаев.

"Поэтому вакцина будет ежегодная - от ковида и гриппа. Я думаю, что это будет в одном шприце. Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", - говорит Мясников.

Сам он рекомендует делать прививку пожилым и ослабленным людям с хроническими болезнями.

В традиционной рубрике "Тайны еды" Мясников рассказывает о том, какое место занимает мясо птицы в правильном диетическом питании. По его мнению, самая вкусная птица - это утка, но самая полезная - курица.

В птице, по словам врача, содержатся практически все микроэлементы, которые знают и рекомендуют врачи - от селена до цинка, - масса биологически активных веществ и витаминов.

То есть, птица от мяса отличается, в частности, тем, что в ней концентрация микроэлементов больше, чем в мясе, а калорийность и вред красного мяса в ней отсутствует вообще.

Для диетического питания Мясников рекомендует куриную грудку - либо цесарку, индейку, перепелку - и лучше всего в вареном виде.

Есть надо птицу без кожи - в ней весь холестерин, это самое жирное, самое калорийное и самое вредное, говорит Мясников. А уж зажаривать кожу - это только для красоты. Куриный суп помогает при простуде, убежден Мясников, а в детском питании, по его словам, лучше всего использовать индейку или курицу.

Отвечая на вопросы зрителей, Мясников среди прочего предостерегает от приема в больших количествах аптечных препаратов с витамином C. Например, большие дозы синтетического витамина С могут приводить даже к образованию камней в почках. И даже если принимать большие дозы этого витамина во фруктах и овощах, это, вопреки мнению некоторых, не предотвращает инфекционных болезней - хотя и может несколько сократить сроки заболевания.

В новом выпуске своей программы Александр Мясников рассказывает о группах крови - сегодня, по его словам, медикам их известно 43, тогда как еще недавно врачи знали только 35, а обычному человеку, как правило, их вообще известно лишь четыре.

Группа крови несет в себе генную информацию - это отражение генетики человека, поясняет Мясников. Изменить группу крови мы не можем, но, зная ее, возможно учитывать, от каких болезней надо больше беречься.

В завершающей части программы известный врач и телеведущий говорит о важности чувства равновесия и о некоторых упражнениях для этого. Упражнения на баланс он советует начинать делать с молодости. Начинать тренировать равновесия можно с помощью самых простых упражнений - например, пытаясь стоять на одной ноге. И постепенно их усложнять, советует Мясников.