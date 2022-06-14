Врач объяснил, как выявить опасную болезнь по большому пальцу на ноге

В первую очередь, подагра дает о себе знать сильным воспалением в области больших пальцев ног, рассказал порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Алексей Жито, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если не обращать внимания на постоянные воспаления в области большого пальца, то со временем образуются уплотнения вокруг него, происходит деформация суставов. Это один из основных признаков подагры.

"Заболевание может протекать очень мучительно. При поражении большого пальца ноги ощущения такие, как будто он постоянно обжигается или его пронзают раскаленной кочергой. Отсюда и осложнения в виде депрессии из-за постоянного болевого синдрома, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца", - отметил врач.

Выявить подагру можно только после лабораторных анализов мочи и крови. Среди нехарактерных признаков заболевания врач также назвал боль в спине и пояснице, воспаление околосуставных тканей, кровь в моче.