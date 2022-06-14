Названы три привычки, которые разрушают щитовидную железу

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы могут возникать на фоне подавления эмоций, несбалансированного питания и дефицита витаминов, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нарушить работу щитовидной железы достаточно просто, а на ее восстановление уйдет много сил и времени. Профессор Кутушов назвал три привычки, которые наносят щитовидке колоссальный вред. В первую очередь стоит отказаться от голодания ради красивой фигуры. Длительное отсутствие пищи разрушает организм. Сбой в работе щитовидки также может начаться из-за нехватки витаминов.

"Дефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен для нашей щитовидной железы. Это основные минералы, которые участвуют в построении гормонов, а от их баланса напрямую зависит качество работы щитовидной железы. Также опасен дефицит белка - из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в синтезе необходимых веществ", - отметил профессор.

Серьезный вред может нанести злоупотребление фастфудом. Лучше отказаться от консервов, полуфабрикатов, сахара и простых углеводов. Эти продукты могут провоцировать воспалительные процессы в организме.