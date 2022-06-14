Врач рассказала, с чем нельзя сочетать творог
Употребление творога вместе с другой белковой пищей - мясом или яйцами может грозить проблемами с пищеварением, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Творог - довольно тяжелая для переваривания пища, казеиновый белок долго расщепляется в желудочно-кишечном тракте, поэтому не стоит есть творожные продукты вместе с другой белковой пищей. Это даст дополнительную нагрузку на желудок и кишечник.
"Все, что не переваривается, идет на корм нашей патогенной микрофлоре. Она размножается, выделяет токсины, появляется газообразование. Потом все это начинает всасываться в кровь", - отметила врач.
Специалист порекомендовала есть творог со свежей зеленью, овощами и любыми сухофруктами, лучше не добавлять в продукт сахар.
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