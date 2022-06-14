Врач рассказала, с чем нельзя сочетать творог

Употребление творога вместе с другой белковой пищей - мясом или яйцами может грозить проблемами с пищеварением, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Творог - довольно тяжелая для переваривания пища, казеиновый белок долго расщепляется в желудочно-кишечном тракте, поэтому не стоит есть творожные продукты вместе с другой белковой пищей. Это даст дополнительную нагрузку на желудок и кишечник.

"Все, что не переваривается, идет на корм нашей патогенной микрофлоре. Она размножается, выделяет токсины, появляется газообразование. Потом все это начинает всасываться в кровь", - отметила врач.

Специалист порекомендовала есть творог со свежей зеленью, овощами и любыми сухофруктами, лучше не добавлять в продукт сахар.