Назван вид рака, который чаще всего поражает молодых мужчин

Развитие рака ротоглотки поражает миндалины или корень языка, чаще всего с ним сталкиваются молодые мужчины, рассказал порталу "Доктор Питер" заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, врач-онколог Михаил Кропотов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У молодых пациентов довольно часто находят рак ротоглотки, заболевание связано с вирусом папилломы человека. Чаще всего его диагностируют у молодых мужчин, женщины болеют этим видом рака намного реже.

"При раке ротоглотки у больного поражены миндалины или корень языка с регионарными лимфатическими узлами. Как правило, этот недуг чаще диагностируют у людей с активной сексуальной жизнью. Именно при половом контакте есть риск заразиться ВПЧ, что может потом привести к развитию рака", - предупредил врач.

Специалист отметил, что несмотря на то, что это онкологическое заболевание прогрессирует довольно быстро, оно хорошо поддается лечению. Если болезнь выявить вовремя, то пациент имеет все шансы победить рак.