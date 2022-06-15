Назван вид рака, который чаще всего поражает молодых мужчин
Развитие рака ротоглотки поражает миндалины или корень языка, чаще всего с ним сталкиваются молодые мужчины, рассказал порталу "Доктор Питер" заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, врач-онколог Михаил Кропотов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
У молодых пациентов довольно часто находят рак ротоглотки, заболевание связано с вирусом папилломы человека. Чаще всего его диагностируют у молодых мужчин, женщины болеют этим видом рака намного реже.
"При раке ротоглотки у больного поражены миндалины или корень языка с регионарными лимфатическими узлами. Как правило, этот недуг чаще диагностируют у людей с активной сексуальной жизнью. Именно при половом контакте есть риск заразиться ВПЧ, что может потом привести к развитию рака", - предупредил врач.
Специалист отметил, что несмотря на то, что это онкологическое заболевание прогрессирует довольно быстро, оно хорошо поддается лечению. Если болезнь выявить вовремя, то пациент имеет все шансы победить рак.
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