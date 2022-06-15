Выявлен способ предотвратить деменцию

Ученые Университета Южной Австралии выявили причинно-следственную взаимосвязь между недостатком витамина D и деменцией. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные о 294 514 участниках долговременного исследования UK Biobank, чтобы определить связь между низким уровнем витамина D (25 наномоль на литр, нмоль/л) и риском слабоумия и инсульта. Для этого был использован статистический метод, называемый менделевской рандомизацией, когда для установления влияния фактора риска на исход в качестве переменных используется естественная изменчивость генов. Этот способ позволяет имитировать рандомизированные контролируемые исследования, которые являются высшим стандартом для определения эффективности какого-либо вмешательства для предотвращения заболевания.

Генетический анализ показал, что в некоторых популяциях можно было бы предотвратить до 17 процентов случаев деменции, если повысить уровень витамина D до нормального уровня (50 нмоль/л). Дефицит витамина D ассоциировался с повышенным риском деменции и инсульта, при этом наиболее сильная связь наблюдалась у людей с наиболее низким уровнем витамина (менее 25 нмоль/л). Для этой группы прогнозируемый риск был на 54 процента больше, чем у тех, у кого наблюдался нормальный уровень витамина D.

Деменция - это хронический или прогрессирующий синдром, который приводит к ухудшению когнитивной функции. Около 487 500 австралийцев живут с деменцией, и это вторая по значимости причина смерти в стране. Во всем мире более 55 миллионов человек страдают деменцией, и ежегодно диагностируется 10 миллионов новых случаев.