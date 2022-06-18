Австралия будет первой в мире страной, предлагающей самотестирование на один из видов рака
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Австралия станет первой страной мира, где женщинам будет предложено регулярно проводить самотестирование на наличие цервикального рака при помощи специальных тест-систем. Как заявили в пятницу в национальном центре профилактики рака, это поможет стране полностью ликвидировать рак шейки матки уже через пять-шесть лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам директора Австралийского центра профилактики цервикального рака профессора Марион Сэвилл, новые подходы дают стране "потенциал для полной ликвидации рака шейки матки в течение следующих пяти или шести лет". "И наборы для самостоятельного тестирования на цервикальный рак станут ключевым фактором в победе над этим заболеванием", - сказала она.

В организации отметили, что после того, как национальный регулятор разрешит использование тестов в домашних условиях, порядка 90% женщин в стране смогут самостоятельно проверять свое состояние здоровья и своевременно обращаться к врачам. "Порядка 80% новых случаев рака шейки матки выявляются у тех, кто никогда не проходил скрининг или пропустил рекомендованные сроки. Если все женщины в возрасте от 24 до 74 лет получат возможность пройти скрининг без обращения к врачу, цервикальный рак удастся ликвидировать", - указали в центре профилактики. 