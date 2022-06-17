Названы смертельно опасные признаки резкого снижения сахара в крови

Резкое снижение уровня сахара в крови может привести к обморокам, судорогам и галлюцинациям, смертельно опасна гипогликемическая кома, при которой может начаться отек мозга, рассказала порталу "Доктор Питер" врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если уровень глюкозы в организме резко снижается, человек может испытывать чувство голода, сильное перевозбуждение с приступами паники, учащенное сердцебиение и тремор рук. Гипогликемия грозит нарушениями обмена веществ и проблемами с гормонами.

"У человека начинаются галлюцинации и судороги, происходит потеря зрения, повышается риск обморока. Критическим уровнем глюкозы в крови считается 2,2 ммоль/л. При снижении сахара ниже этой отметки, человек впадает в гипогликемическую кому. Это состояние требует неотложной медицинской помощи. В противном случае может начаться отек мозга", - предупредила врач.

Характерными симптомами гипогликемии также принято считать неразборчивую речь и прерывистое дыхание. Людям с пониженным уровнем сахара в крови необходимо постоянное медицинское наблюдение.