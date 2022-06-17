Названа наименее подверженная новому варианту омикрона категория людей

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов назвал "Ленте.ру" определенную категорию людей, которая более защищена и в меньшей степени подвержена заболеванию новым субвариантом BA.5 омикрона, который впервые выявили в России, передает Day.Az.

По словам вирусолога, и BA.4, и BA.5 появились в Южной Африке зимой этого года и вначале не сильно распространялись, но сейчас составляют довольно заметный процент в странах Европы и Соединенных Штатах Америки.

"Судя по всему, эти варианты менее летальны, чем исходный омикрон. Правда, они и не так сильно отличаются от омикрона, как, например, дельта, поэтому, если люди в течение последнего полугода переболели первыми субвариантами омикрона - BA.1, BA.2, то, скорее всего, они не будут болеть BA.4, BA.5 в ближайшие полгода, пока возникший у них иммунитет не ослаб. Так что ими сейчас заражаются люди, которые давно не вакцинированы или не болели омикроном, поэтому данные субварианты среди них в основном и распространяются", - сообщил Нетесов, сославшись на опубликованные зарубежные данные.

Он посоветовал людям из групп риска - тем, кто имеет диабет первого или второго типа, повышенную массу тела (с индексом более 30) или серьезные хронические заболевания - вакцинироваться от коронавирусной инфекции, если они этого давно не делали, или принимать серьезные противоэпидемические меры защиты от инфицирования.