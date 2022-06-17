Врач объяснила, в каком случае могут появиться красные родинки

Появление ангиом может быть проявлением различных проблем в организме. Об этом "Вечерней Москве" сообщила дерматолог Юлия Галлямова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, красные родинки - это расширенные микрососуды.

"Их возникновение связано с двумя факторами. Первый - возрастные изменения, происходящие в организме, которые сопровождаются появлением сосудистых опухолей, исходящих из кровеносных или лимфатических сосудов", - рассказала дерматолог.

Как добавила врач, вторым фактором является нарушение метаболизма.

"Цвет так называемой родинки может быть красным или розово-синим. Точечные ангиоматозные образования могут выступать над поверхностью кожи или быть плоскими с небольшими ответвлениями мелких кровеносных сосудов", - добавила дерматолог.

Как объяснила врач, если такие новообразования вызывают дискомфорт, можно обратиться к специалисту, который удалит их лазером.