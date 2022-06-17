Названы симптомы чумы

При заражении чумой пациентам нельзя лечиться дома. В больницах врачи смогут лечить больного высокоэффективными антибиотиками и следить, чтобы его организм справился с токсинами мертвых возбудителей. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова в личном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, симптомами чумы являются высокая температура, лихорадка, озноб и тахикардия.

"Сухость во рту, жажда, тошнота, рвота, позже рвота с кровью "кофейной гущей", белый налет на языке. Боли в животе, понос с кровью. Отекшее лицо "с маской ужаса и страданий". Под синюшной кожей становятся заметными увеличенные сосуды", - перечислила симптомы Павлова.

Как добавила эндокринолог, у пациентов появляется сыпь на коже и увеличиваются лимфатические узлы. Кроме того, снижается объем выделяемой мочи.

Врач отметила, что существует вакцина от чумы, которая снижает вероятность тяжелого течения болезни.