Врач перечислила продукты, которые помогут предотвратить рак

Морепродукты снижают риск возникновения рака. Об этом "Вечерней Москве" сообщила эндокринолог Наталья Лазуренко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть такой рацион, как средиземноморская диета. В ней присутствует достаточно большое количество растительных масел, жирной рыбы. В идеале рыба должна быть некрупной и морской, океанической. Тогда это вообще будет замечательно для организма", - отметила врач.

Как добавила эндокринолог, необходимо есть отруби и злаки. Также не стоит забывать о потреблении достаточного количества воды.

"Если человек не пьет воду, у организма больше сложностей. Любой продукт превращается в водорастворимый элемент прежде, чем всасывается в кишечнике. Если у него нет водной нагрузки, будет провокация кишечника, могут развиться аутоимунные состояния. Все, что мы едим, усваивается именно в кишечнике", - предупредила Лазуренко.

По ее словам, включение в рацион овощей и фруктов также поможет снизить риск развития рака. Особенно полезны персики, так как в них содержатся пектины. Это помогает кишечнику быстрее сокращаться и не задерживаться фекальным массам.