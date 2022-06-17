Стоматолог предостерег от использования жестких зубных щеток

Использование жестких зубных щеток и слишком абразивных паст может привести к нарушению целостности эмали и стать причиной повышенной чувствительности зубов. Об этом рассказал врач-стоматолог, главный врач клиники DR Minko Dental Clinic Вячеслав Минко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что многие люди приходят к стоматологу с жалобами на повышенную чувствительность зубов, которая возникает из-за неправильного ухода, в частности - выбора щетки и пасты.

"Некоторые считают, что чем жестче щетка, тем лучше зубам. На самом деле, жесткие щетки использовать нельзя, они слишком агрессивно царапают эмаль, в результате чего зубы могут стать гиперчувствительными", - рассказал он.

Минко добавил, что при повышенной чувствительности зубов стоит использовать зубные пасты с низким индексом абразивности. Такие пасты, по словам Минко, оказывают минимальное повреждающее воздействие на эмаль зубов и дентин (он находится под эмалью и отвечает за чувствительность).

"Пасты с высокой абразивностью могут нарушить структуру зубной эмали. Поэтому всегда ищите индекс на коробке или тюбике, это одна из важных характеристик пасты. Индекс RDA должен быть 75 или меньше", - уточнил он.

При повышенной чувствительности зубов врач также посоветовал скорректировать рацион питания.

"Лучше избегать слишком сладкого и кислого, слишком холодного и слишком острого. Это положительно скажется не только на состоянии зубов, но и на общем состоянии вашего здоровья", - подытожил он.