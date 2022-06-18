Названы напитки, стабилизирующие давление

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал в интервью "Москве 24", какие напитки способны привести артериальное давление в норму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист рекомендует обратить внимание на травяные чаи с ромашкой, мятой или смородиной. Отвар этих растений оказывает благотворное влияние на центральную нервную систему и помогает стабилизировать показатели артериального давления.

"Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки, они улучшают сон и уменьшают нервное напряжение", - сообщил врач.

Кардиолог также посоветовал включить в рацион отвар шиповника, он обладает широким спектром воздействия. Такой напиток поддерживает иммунитет и тонус сосудов.