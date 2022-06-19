Ученые придумали, как диагностировать аутизм по глазам

Способ определять расстройства аутистического спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности по глазам нашли оптометристы из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии. Подробнее они описали его в статье в журнале Frontiers in Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые обследовали 55 детей с расстройством аутистического спектра, 15 - с СДВГ и 156 - без этих расстройств. С помощью электроретинографии - теста, измеряющего электрическую активность сетчатки в ответ на световой стимул - исследователи выяснили, что у детей с СДВГ электрическая активность сетчатки повышена, а при аутистических расстройствах - понижена по сравнению с контрольной группой.

"Это исследование предоставляет предварительные доказательства нейрофизиологических изменений, которые не только отличают детей с СДВГ и аутизмом от типично развивающихся детей, но и показывают, что их можно отличить друг от друга на основе характеристик электроретинографии", - отметили авторы работы.

Исследователи рассчитывают, что подобный подход позволит улучшить диагностику аутизма и СДВГ, а также других заболеваний, связанных с особенностями развития мозга.