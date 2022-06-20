Врач назвала главную опасность употребления черешни и арбуза

Бесконтрольное употребление свежей черешни и арбузов грозит набором лишнего веса и повышением уровня глюкозы в крови, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, основная опасность черешни и арбуза заключается в большом количестве фруктозы. Регулярно употребляя их в пищу, можно с легкостью набрать пару лишних килограммов.

"Действительно, арбуз - это низкокалорийный продукт. Но проблема в том, что мы съедаем не два ломтика, а лакомимся огромными кусками сочной ягоды, не замечая, что слопали половину арбуза. Поедаем его в большом количестве, не прибегая к физическим упражнения; глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках", - отметила врач.

Таким же свойством обладает и излишне сладкая черешня, к фруктам с высоким гликемическим индексом Соломатина также отнесла виноград.