Названы болезни, из-за которых желтеют зубы

В желтый цвет эмаль может окрашиваться при заболеваниях аутоиммунного спектра и из-за повышенной кислотности желудка, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-стоматолог Владимир Лосев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изменение цвета зубной эмали характерно не только для людей, часто пьющих кофе или чай, пожелтевшие зубы могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний.

"Изменение цвета эмали зубов может быть связано с общесоматическими заболеваниями. Например, когда происходит обратный выброс желудочного сока и зубы из-за повышенной кислотности начинают испытывать проблемы, а эмаль - истончается. В результате создается впечатление, что эмаль желтеет, но на самом деле - просто обнаруживается, обнажается слой дентина", - отметил врач.

Также пожелтевшие зубы указывают на аутоиммунные заболевания. Не стоит пытаться отбелить зубы в домашних условиях, из-за неправильного применения препаратов можно сжечь себе слизистую ротовой полости и повредить десны.