Названы продукты, которые нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы

Турецкие врачи пришли к выводу, что сбои в работе щитовидки могут быть вызваны неправильным питанием, есть ряд продуктов, которые противопоказаны при аутоиммунных заболеваниях, сообщает портал En Son Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Людям с заболеваниями щитовидной железы лучше отказаться от употребления молока, крестоцветных овощей и соков из них. Стоит исключить из рациона любые сорта капусты и смузи с добавлением зелени.

Негативно на работу щитовидной железы влияют глютен и сахар, к сбоям в работе органа также может привести употребление сои.

Абсолютно противопоказаны при аутоиммунных заболеваниях продукты глубокой переработки и полуфабрикаты, в них содержится большое количество вредных жиров, соли и различных добавок.