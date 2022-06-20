Названы продукты, которые нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы
Турецкие врачи пришли к выводу, что сбои в работе щитовидки могут быть вызваны неправильным питанием, есть ряд продуктов, которые противопоказаны при аутоиммунных заболеваниях, сообщает портал En Son Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Людям с заболеваниями щитовидной железы лучше отказаться от употребления молока, крестоцветных овощей и соков из них. Стоит исключить из рациона любые сорта капусты и смузи с добавлением зелени.
Негативно на работу щитовидной железы влияют глютен и сахар, к сбоям в работе органа также может привести употребление сои.
Абсолютно противопоказаны при аутоиммунных заболеваниях продукты глубокой переработки и полуфабрикаты, в них содержится большое количество вредных жиров, соли и различных добавок.
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