Педиатр назвала семь тревожных симптомов у грудничка

Врач-педиатр "СМ-Клиника" Валерия Фаткулина назвала семь тревожных симптомов у грудничка, которые должны насторожить родителей. В беседе с Lenta.ru она уточнила, что выпяченный пупок, например, может оказаться признаком пупочной грыжи или слабого пупочного кольца, передает Day.Az.

Выпячивание пупка

Врач уточнила, что обычно выпяченный пупок заметен всегда, но иногда он виден только при плаче или кашле, то есть в ситуациях, при которых ребенок напрягается. Эксперт посоветовала в этом случае показаться специалисту и, возможно, записаться на осмотр детского хирурга.

Бледность кожи с желтушным оттенком

Фаткулина обратила внимание, что, если желтуха долго не проходит, родители должны показать ребенка врачу. Специалист назначит мониторинг уровня билирубина и белковых фракций, а затем, исходя из этого, даст свои рекомендации.

"Физиологическая желтуха не должна быть затяжной. Обычно к двум-трем неделям жизни ребенка желтушность кожных покровов уменьшается, так как он получает материнское молоко и активный полураспад желчного пигмента билирубина прекращается. Также стоит отметить, что молозиво обладает слабительным эффектом, а при желтухе билирубин покидает организм как раз с калом и мочой. Поэтому, чем больше ребенок получает грудное молоко, тем быстрее проходит желтуха", - объяснила Валерия Фаткулина.

Высовывание языка

По мнению врача, этот неочевидный для родителей тревожный симптом на самом деле может оказаться признаком патологии эндокринной системы. В частности, врожденного гипотиреоза - снижения функции щитовидной железы с уменьшением количества гормонов, которые она вырабатывает. Груднички также могут вздрагивать и пугаться, высовывая язык, резюмировала педиатр.

"В роддоме в первые дни жизни ребенка проводится скрининговое исследование. Врачи берут у малыша кровь, проверяют ее на пять инфекций, в том числе на врожденный гипотиреоз, просматривают генетику. Маме нужно знать результат этого скрининга. Если результат на врожденный гипотиреоз отрицательный, необходимо дальше обследовать ребенка, потому что в целом высовывание языка в этом возрасте не является нормой", - уточнила Фаткулина.

Редкое мочеиспускание

Эксперт обратила внимание, что, если ребенок мочится редко, но много, не мочится совсем в течение дня или мочится только один-два раза в день, это может говорить о возможной патологии мочевыводящей системы. Такие ситуации тоже важно отслеживать, чтобы вовремя заметить проблему, уточнила врач.

Всем детям в 1 месяц жизни проводят ультразвуковое исследование мочевыделительной системы. При обнаружении патологии со стороны почек и мочевого пузыря, ребенка будет наблюдать в динамике и нефролог.

Частый плач без причины

По мнению специалиста, если ребенок плачет без очевидных причин и плач сопровождается дрожанием подбородка и посинением ногтей и губ, это может говорить о гипертонусе.

"90 процентов новорожденных имеют недоразвитие нервной системы и минимальные неврологические отклонения, которые при адекватном ведении педиатром ребенка в большинстве случаев нивелируются к году. Тем не менее родителям внимательнее всего нужно следить как раз за подергиванием подбородка, и, если оно есть, обязательно обратиться к врачу для диагностики", - объяснила врач.

По словам эксперта, в эту же группу патологий стоит отнести ситуацию, связанную с проверкой рефлекса опоры. В норме ребенок должен стоять на полусогнутых ножках, опираясь на полную стопу, поэтому если он встает на цыпочки и перекрещивает ноги, родителям обязательно нужно обратиться к неврологу.

Бледность и синюшность носогубного треугольника

Эксперт отметила, что этот симптом может свидетельствовать о наличии у ребенка кардиологической патологии, такой как порок сердца. Она порекомендовала в этом случае обязательно сделать ЭКГ и получить консультацию кардиолога.

Если ребенок синеет при кормлении, когда ему поступает недостаточно воздуха, здесь - это повод срочно показать ребенка врачу.

Частое и обильное срыгивание

По словам специалиста, чаще всего этот симптом говорит о пилороспазме - спастическом сокращении части желудка, характерном для грудных детей. В таком случае ребенка должны регулярно показывать педиатру, а никаких серьезных вмешательств не требуется. "Ребенок может срыгивать до 5-8 раз в день (после каждого кормления). Но объем срыгивания не должен превышать 1/5 принятой порции, и не должно быть срыгивания "фонтаном"", - добавила Валерия Фаткулина.