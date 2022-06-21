Врач объяснила, как не заболеть при резкой смене климата

Резкая смена умеренного тепла на тропический зной может спровоцировать обострение хронических заболеваний и испортить отпуск, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, организму нужно время, чтобы адаптироваться к новым климатическим условиям. Если человек едет в отпуск на поезде, то это происходит незаметно, в случае перелета в жаркую страну стоит поберечь организм пару дней.

"Когда мы через три часа прилетаем в другой регион, это достаточно большой стресс для организма, сосудов, иммунной системы. Если еще и с холода в жару, как часто бывает, то это уже нагрузка сродни стрессовому состоянию всего организма. Не нужно перегружать себя, переедать, напиваться до определенных сложных состояний, когда организм не адаптирован", - предупредила терапевт.

Врач также порекомендовала отказаться от употребления алкогольных напитков, это усилит нагрузку на все системы и органы. От дальних поездок и резкой смены климата лучше совсем отказаться при наличии проблем с сердцем и диабетом.