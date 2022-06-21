Названы два способа измерения давления без тонометра

Определить показатели артериального давления в случае отсутствия под рукой тонометра можно простыми способами, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Анастасия Половина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Народный метод измерения давления с помощью линейки и золотого кольца не дает точных показателей, но его будет достаточно, чтобы узнать, повышено ли давление. Для этого нужно взять линейку, положить ее от пульса на запястье, вдеть нитку в кольцо и вести его по линейке.

Там, где кольцо с ниткой начнет двигаться, делается первая отметка. После успокоения колебаний кольцо продолжают вести до следующего перпендикулярного линейке движения. Полученные данные умножают на десять и получают систолическое и диастолическое давление. Также можно измерить пульс на лучевой артерии.

"Необходимо принять удобную позу, важно - в спокойной обстановке, нащупать пульс на лучевой артерии у основания большого пальца. В течение 30 секунд надо посчитать количество сердечных сокращений, после умножить полученное число на 2, получив реальные показатели ударов сердца в минуту", - рассказала специалист.

При 60 ударах сердца в минуту можно с уверенностью говорить о гипотонии, меньше 50 - о брадикардии. Если пульс бьется с частотой больше 90 ударов в минуту, это является бесспорным показателем гипертонии, более 100 ударов свидетельствуют о тахикардии, в этом случае необходимо срочно обратиться к врачу.