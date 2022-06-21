Дерматологи раскрыли пользу пота для кожи

Дерматологи и доктора медицинских наук из США Мелани Пальм и Кэтлин Вискузи раскрыли пользу пота для кожи. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Пальм, в первую очередь потоотделение выполняет функцию охлаждения тела человека. "Когда температура тела повышается, потовые железы выделяют влагу, которая покрывает поверхность кожного покрова. Затем она испаряется, охлаждая нашу кожу и снижая ее температуру", - рассказала она и опровергла распространенное заблуждение о том, что с потом из организма выводятся токсины. "Токсичные металлы, такие как ртуть, не выводятся через кожу. Есть гораздо более важные системы органов, эффективные при детоксикации, например, наша печень, почки и кишечник", - пояснила Пальм.

Вдобавок дерматолог Вискузи привела еще несколько доказательств того, что пот полезен для кожи тела. Врач указала на ошибочное суждение о том, что упомянутое явление вызывает прыщи на лице. Вискузи объяснила, что пот, напротив, помогает порам активно работать, чтобы очиститься от скопившейся грязи и жира. "Кроме того, пот содержит пептиды, которые защищают кожу от микробов и бактерий, вызывающих прыщи", - уточнила доктор и предупредила, что пот может вызвать высыпания лишь в том случае, когда он высыхает на коже.

В заключение специалисты порекомендовали вытирать пот с лица чистым полотенцем и носить одежду из хлопка, чтобы избежать появления акне на коже лица и тела.