Врач рассказала, для кого опасен тромбоз

У людей, которые мало двигаются, имеют варикозную болезнь или пьют мало воды, повышен риск возникновения тромбоза. Об этом "Москве 24" сообщила кардиолог Юлия Маршинцева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, у тромбоза бывают последствия. Например, есть вероятность инфаркта, инсульта или закупорки легочной артерии. Как добавила кардиолог, в группу риска входят люди старше 60 лет, так как в этом возрасте увеличивается вязкость крови.

"Длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги", - предупредила кардиолог.

По словам Маршинцевой, не стоит игнорировать варикоз. Из-за любой физической нагрузки есть риск, что тромб оторвется. Это повысит вероятность возникновения инсульта или инфаркта. Для того, чтобы предотвратить такие последствия, нужно удалить деформированные вены, если варикоз сильно выражен. Также необходимо раз в год сдавать коагулограмму.