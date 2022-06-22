Врач предупредил об опасности лекарств от аритмии

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности лекарств от аритмии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, их неправильная дозировка может еще сильнее развить недуг.

"В принципе всегда, когда мы сталкиваемся с аритмией, когда она неопасна и просто доставляет человеку неудобства, мы говорим: может, мы лучше не будем давать лекарства, стараясь удерживать нормальный синусовый ритм?" - сказал доктор в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников добавил, что человеку не нужно принимать лекарства, если нерегулярный ритм сердца его не беспокоит, так как это может только усугубить течение болезни.