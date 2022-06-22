Врач рассказала, когда еда из микроволновки может быть опасна

Еда, приготовленная в микроволновой печи, не вызывает рак и не облучает тело, это не более, чем распространенный миф, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пища из микроволновки не теряет своих полезных свойств и ничем не отличается от блюд, приготовленных на плите или в духовке. Такая еда может представлять опасность, если разогревать ее в пластиковом контейнере.

"Если для разогрева в СВЧ вы положили свой обед или ужин в пластиковый контейнер с содержанием токсичного бисфенола, фталатов и других опасных соединений, которые при нагревании попадают в пищу, то это не вина микроволновки. В пластиковых контейнерах и хранить еду не стоит", - отметила специалист.

Во избежание попадания токсичных веществ и частиц микропластинка в организм стоит разогревать пищу только в специальных контейнерах с соответствующей маркировкой.