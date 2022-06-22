Почему осложнения от COVID-19 у женщин длятся чаще, чем у мужчин?

Исследовательская группа из компании Johnson & Johnson озвучила роль гендерных различий в длительном течении COVID-19. Оказалось, что у женщин осложнения от коронавирусной инфекций длятся более четырех недель чаще, чем у мужчин. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Current Medical Research and Opinion, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные примерно 1,3 миллиона пациентов. Результаты показали, что у женщин с продолжительным коронавирусом на 22 процента чаще наблюдались оториноларингологические проблемы, перепады настроения, повышенная утомляемость, неврологические, кожные и желудочно-кишечные заболевания. У мужчин специалисты отметили большую предрасположенность к эндокринным расстройствам (диабет и проблемы с почками).