Врач назвал способ безопасно есть мороженое с больным горлом

Терапевт Сергей Лопатин рассказал, как безопасно есть мороженое людям с больным горлом. Врач назвал способ правильного поедания десерта в интервью с Gazeta.ru, передает Day.Az.

Он отметил, что больное горло - не повод отказываться от любимого десерта, однако необходимо соблюдать меры предосторожности.

По словам специалиста, главное - соблюдать умеренность и есть мороженое мелкими кусками, тогда ничего страшного с горлом не случится.

"Воспаление в горле вызывает не холод как таковой, а бактерии и вирусы. При определенных условиях мороженое действительно может ускорить развитие болезни. Оно охлаждает поверхностную пленку слизистой, защищающей наше горло. На этом фоне вирусы могут начать размножаться быстрее и провоцировать другие заболевания ротоглотки", - объяснил Сергей Лопатин.