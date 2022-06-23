Врач рассказала о неожиданных причинах судорог в ногах

Врач-невролог Олеся Богомолова рассказала о неожиданных причинах возникновения судорог в ногах. В интервью для "Вечерней Москвы" она объяснила, при каких заболеваниях появляются мышечные спазмы и что делать, чтобы самостоятельно от них избавиться, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пациенты часто жалуются на внезапные болезненные сокращения мышцы или сразу группы мышц. Это судороги, еще их называют "крампи". Чаще всего сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, человек при этом чувствует сильную боль", - рассказала Богомолова.

По словам эксперта, существует несколько основных причины болезненных ощущений в ногах. Например, перенапряжение, когда человек выполняет слишком много физических упражнений или электролитический дисбаланс, если в организме не хватает калия, магния, кальция и натрия. Кроме того, судороги могут возникнуть у людей с тревожно-депрессивными расстройствами, патологиями нервной системы, а также у граждан в возрасте. "У пожилых судороги часто сочетаются с недостатком кровообращения в нижних конечностях. При этом появляются отеки. В целом состояние опасно риском развития тромбозов", - предупредила специалист.

Богомолова также предупредила, что мышечные сокращения могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний: опухолей, энцефалите, болезни Паркинсона, поражении периферических нервов. "Фоном для возникновения судорог в мышцах может стать резкая отмена или передозировка некоторых рецептурных седативных препаратов, злоупотребление алкоголем, а также дефицит витаминов группы В", - добавила она. При возникновении мышечных спазмов врач рекомендует расслабиться и начать массировать спазмированное место. Если состояние усугубляется и мышечные сокращения не проходят в течение нескольких дней, то она советует обратиться к специалисту.