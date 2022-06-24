Названа неожиданная причина повышения давления

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия рассказала в своем Telegram-канале о том, как сладкая пища и кондитерские изделия могут повлиять на уровень артериального давления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, употребление определенных продуктов сказывается не только на состоянии желудка, но и оказывает влияние на работу всех органов и систем, если переесть сладкого, то давление неизбежно повысится.

"Инсулин, который регулирует метаболизм глюкозы в организме, влияет на синтез оксида азота в стенке сосудов. Из-за того, что инсулин может заблокировать выработку оксида азота, стенки сосудов сужаются, а это, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления. То есть, после каждого десерта, съеденной шоколадки, кусочка белого хлеба или порции риса вы можете почувствовать себя плохо", - отметила врач.

При резком скачке давления, значения тонометра могут быть критическими, это связано с еще одной особенностью глюкозы - она притягивает к себе воду, что еще больше провоцирует сосудистый спазм.