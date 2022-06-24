Стоматолог объяснила, почему опасно не менять старые пломбы

Особенности пломбировочного материала, который используют стоматологи не позволяют ходить с одной и той же пломбой в зубе более трех лет. Это может привести к появлению трещин на зубах и воспалениям, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-стоматолог Юлиана Романова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особенно быстро пломбы стираются в районе моляров, происходит снижение высоты зубов, со временем материал трескается и теряет свою прочность. Возникает риск попадания в полость зуба остатков пищи, которые могут привести к воспалениям.

"Пломба размером более 50% зуба может приводить к сколам стенок зуба, может произойти самое неприятное - вы надкусите что-то крепкое, и у вас треснет зуб. Если он "живой", потребуется удалять нерв и накрывать зуб коронкой", - предупредила стоматолог.

Чем больше пломб на зубах, тем чаще их нужно менять, в среднем замену пломбировочного материала стоит производить раз в три года.