Стоматолог рассказал об опасности неправильного выбора щетки

Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что из-за неправильного выбора зубной щетки у человека могут возникнуть проблемы с эмалью, она может стереться, а также с деснами, могут произойти рецессии или травматические повреждения - эрозии, афты (язвы). Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

По его словам, мягкие щетки предназначены для детей и людей с болезнями пародонта, то есть гингивитом (воспаление десны) и пародонтитом (воспаление тканей пародонта с развитием карманов и потерей кости). С одной стороны щетки такой жесткости щадят воспаленные десна, а с другой - не могут убрать остатки пищи и налет. Это может усугубит ситуацию с воспалением.

"У жестких щеток наоборот, слишком агрессивное воздействие как на зубные ткани, так и на десну. И при регулярном использовании мы можем получить стирание эмали, эрозии, афты или рецессию десны, когда оголяется участок корня. Исправить такую ситуацию можно будет только с помощью хирургического вмешательства", - рассказал Антипенко.

Он отметил, что щетки с натуральной щетиной также могут повредить десна. У них острые кончики, а также внутри каждой щетинки есть волосяной канал, в котором остаются бактерии, они могут попасть в рано после повреждения десны.