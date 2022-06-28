Врач объяснила, как нельзя лечить зубную боль летом

Если зуб внезапно заболел на отдыхе, не стоит пытаться снять боль народными средствами, они могут только усугубить состояние, сообщила "ОСН" главный врач сети стоматологических центров, кандидат медицинских наук Юлия Кржижановская, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заболевший зуб нельзя греть и охлаждать, это обострит воспалительный процесс. При резкой боли не стоит купаться, загорать или идти в баню.

"Пить антибиотики без назначения врача нельзя. Вы можете неверно подобрать группу препарата и дозировку. Не пытайтесь самостоятельно дифференцировать заболевание. Лучше обратиться к стоматологу, который найдет причину боли и поможет ее устранить. Самолечение в стоматологии крайне опасно и неэффективно", - отметила стоматолог.

Врач также порекомендовала не использовать народные средства для снятия неприятных симптомов, лучше не затягивать с обращением к стоматологу даже в отпуске.