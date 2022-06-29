Врач назвала признаки чрезмерного употребления соли

При чрезмерном употреблении соли возрастает нагрузка на сосуды и сердце, человек может испытывать постоянную усталость и набирать вес, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Любовь к соленой пище делает кровь более густой, нарушается питание сердца и головного мозга, человек быстро устает и чувствует слабость.

"По утрам могут быть мешки под глазами. Допустим, невозможно влезть в обувь, она будет казаться маленькой, что нога вроде как выросла. Или кольцо невозможно надеть, либо на коже остается полоска от носков", - отметила врач.

При избытке соли в организме задерживается жидкость, это провоцирует резкий подъем артериального давления, из-за отечности может увеличиваться вес.