Массаж противопоказан при заболеваниях сердца и гипертонии

Сеансы массажа могут быть категорически противопоказаны людям, имеющим проблемы с позвоночником и страдающим от перепадов артериального давления, рассказала News.Ru нутрициолог Елена Новикова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Массаж не всегда может пойти на пользу, перед началом сеансов лучше всего проконсультироваться с врачом. Эта процедура противопоказана при сердечной недостаточности, кожных заболеваниях и гипертонии.

"Несмотря на пользу массажа, некоторым пациентам процедура категорически противопоказана, например - при обострениях грыжи позвоночника, если в области грыжевого выпячивания имеются сильные болевые ощущения, так как это причинит непоправимый вред здоровью", - предостерегла специалист.

Эксперт также предупредила о том, что при грыжах лучше отказаться от самомассажа поясницы, это не облегчит состояние.